Schweinsleber mit Fenchel

Als Vorspeise für vier, als Hauptgericht für zwei Personen.

Zutaten.

40 dag Schweinsleber, geputzt

1 Schweinsnetz

1 EL Fenchelsamen

Olivenöl

Butter

Baguette

Salz

Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung.

1. Das Schweinsnetz in kaltem Wasser etwa eine Stunde wässern. In acht Stücke schneiden. Die Leber ebenfalls in acht Stücke teilen. Die Fenchelsamen in einer beschichteten Pfanne ohne Fett bei wenig Hitze leicht rösten und fein hacken. Die Leber mit Fenchel und Pfeffer würzen. Mit dem Schweinsnetz umwickeln. In einer Mischung aus Olivenöl und Butter auf jeder Seite etwa vier Minuten braten. Salzen.

2. Das Baguette in acht Scheiben schneiden und toasten bzw. bähen. Die Leber auf den Brotscheiben anrichten. Eine Alternative wären Leberpofesen. Dazu die klein geschnittene Leber mit gehackten Schalotten in reichlich Butter anrösten.

3. Die ausgekühlte Masse in der Küchenmaschine fein hacken und mit Salz, Pfeffer und Thymian würzen. Mit etwas Schlagrahm cremig rühren. Auf Toastbrotscheiben streichen. Mit einer zweiten Scheibe bedecken. Etwas Milch mit einem Ei verschlagen. Die Pofesen darin kurz wenden und in reichlich Backfett goldbraun backen

