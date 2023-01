Gebratene Ente

Zutaten für 4 Personen.

1 Ente (ca. 2,5 kg)

10 dag Zwiebeln

10 dag Karotten

10 dag Sellerie

10 dag Lauch

Paradeismark

1/8 l Rotwein

Öl

0,5 dl Portwein

1/2 l Hühnersuppe

Salz

Pfeffer

Zubereitung

1. Von der Ente die Flügelspitzen und den Bürzel abschneiden. Die Ente innen und außen salzen und pfeffern. Zwiebeln, Karotten, Sellerie und Lauch grob hacken. Etwas Öl in einem Bräter erhitzen. Zwiebeln, Karotten und Sellerie darin anrösten. Etwas Paradeismark dazugeben und mit rösten. Den Lauch untermengen. Mit Rotwein ablöschen und cremig einkochen lassen. Portwein dazugießen und nochmals einkochen. Mit Hühnersuppe aufgießen und fünf Minuten kochen lassen.



2. Die Ente mit der Brustseite nach unten auf das Gemüse im Bräter setzen. Ins 180 Grad heiße Backrohr schieben. Zwei Stunden braten. Nach einer Stunde Bratzeit die Ente umdrehen und immer wieder mit Bratenfond übergießen. Sobald die Ente gar ist, aus dem Bräter heben und auf dem Rost im ausgeschalteten, aber noch heißen Backrohr warm halten.



3. Die Soße mit dem Gemüse durch ein Sieb in einen Topf passieren. Einige Minuten kochen lassen. Etwas Speisestärke in Wasser auflösen und die Soße damit binden. Separat zur Ente reichen.





