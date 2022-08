Moussaka

Zutaten für 4 bis 6 Personen.

60 dag Melanzani

30 dag Erdäpfel

40 dag Faschiertes vom Lamm

1 bis 2 Zwiebeln

Paradeismark

1 dl Weißwein

4 Knoblauchzehen

getrockneter Oregano

1/2 l Milch

Piment a. d. Mühle

4 dag Butter

4 dag Mehl

Hartkäse

Öl

Salz

Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung

1. Die Melanzani in Scheiben schneiden und in Öl goldgelb braten. Salzen und pfeffern. Die Erdäpfel schälen und in Scheiben schneiden. In wenig Salzwasser drei Minuten vorkochen. Die gehackten Zwiebeln und Knoblauchzehen glasig dünsten.

2. Das Faschierte dazugeben und anrösten. Paradeismark und Oregano untermengen. Mit Weißwein aufgießen und einkochen lassen. Salzen und pfeffern. Mehl in Butter farblos anschwitzen. Mit heißer Milch aufgießen. Fünf Minuten unter Rühren kochen lassen.

3. Mit Salz, Pfeffer und Piment abschmecken. Die Hälfte der Melanzani in eine gefettete Auflaufform schichten. Die Hälfte vom Faschierten und die Erdäpfel daraufschichten. Mit Melanzani abdecken. Béchamelsoße darübergießen und mit 4 EL geriebenem Hartkäse bestreuen.

4. Ins 180 Grad heiße Backrohr schieben und eine Dreiviertelstunde backen.

