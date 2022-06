Aufschlag der Profis am Grazer Beach

Sommer, Sonne, Beachvolleyball. Am 9. und 10. Juli gastiert die "win2day Beach Volleyball Tour PRO" in Graz. Dieses umfasst die höchste Ranglistenturniere des österreichischen Volleyball Verbandes aufgeteilt in vier Kategorien: PRO 80, PRO 120, PRO 160 und die Austrian Beach Volleyball Championships. In Graz wird am Mur Beach an diesen zwei Tagen das PRO 160 gespielt. Nur die besten unter Österreichs Beachvolleyball-Assen werden hier also baggern und smashen. Auch Clemens Doppler, Vizeweltmeister von Wien 2017, wird gemeinsam mit seinem neuen Partner Thomas Kunert das Turnier bestreiten.

Gewinnspiel

5x2 VIP-Tickets für das "win2day Beach Volleyball PRO 160 Turnier" gewinnen!

Wann: Samstag, 9. Juli und Sonntag 10. Juli

Wo: Mur Beach, Makartgasse 30, 8010 Graz

Teilnahmeschluss: 29. Juni 2022