Das Thermometer zeigt bereits die ersten Minusgrade an und der Dezember ist nicht mehr weit. Das bedeutet auch, dass wir nicht mehr lange warten müssen, bis die erste Kerze am Adventskranz angezündet, und das erste Türchen des Adventkalenders geöffnet werden kann! Da ein selbstgemachter Adventkalender umso mehr Freude bereitet, zeigen wir Ihnen hier eine einfache Anleitung, mit der in kurzer Zeit ein individueller Adventkalender gestaltet werden kann. Viel Spaß!

Ein selbst gemachter ´Wald´ als Adventkalender © Antonia Baumgartner