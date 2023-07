Am Blåsehof in Arndorf bei Maria Saal kann man Himbeeren pflücken. Seit dem 6. Juli 2023 kann man in Arndorf bei Maria Saal Himbeeren selbst pflücken. Auf dem Feld hat der Land-Wirt Daniel Dörfler vor 3 Jahren 4.000 Pflanzen angesetzt. Das war ein Versuch. Jetzt ist das Himbeer-Land bekannt und bei vielen Menschen sehr beliebt.

Viele Menschen wollen Himbeeren pflücken

Das Interesse für das Pflücken der Himbeeren ist groß. Es kann passieren, dass in der Früh sehr viele Menschen kommen. Dann gibt es zu Mittag keine reifen Himbeeren mehr. Das sagt Dörfler. Man sollte einen Blick auf die Internet-Seite vom Blåsehof werfen. Auf der Internet-Seite stehen die Öffnungs-Zeiten. Die Internet-Seite vom Blåsehof ist: https://www.blasehof.at/bio-himbeeren/

Weil immer mehr Menschen Himbeeren pflücken wollen, wird Dörfler mehr Himbeer-Pflanzen ansetzen. Kunst-Dünger und Pflanzen-Schutzmittel werden am Blåsehof nicht verwendet. Kunst-Dünger ist kein natürlicher Dünger. Kunst-Dünger wird in einer Fabrik hergestellt. Natürlicher Dünger ist zum Beispiel Mist oder Jauche. Pflanzen-Schutzmittel helfen dabei, dass Pflanzen keine Krankheiten oder Schädlinge bekommen. Pflanzen-Schutzmittel sind auch gegen Unkraut.

Den Blåsehof gibt es schon seit 1983.

Der Blåsehof ist ein biologisch-dynamischer Bauern-Hof. Biologisch-dynamisch wird so gesprochen: biologisch dünamisch. Ein biologisch-dynamischer Bauern-Hof ist eine besondere Form von einem Bauern-Hof. Für biologisch-dynamische Lebens-Mittel gibt es sehr strenge Regeln. Zum Beispiel dürfen nur wenige Zusatz-Stoffe in den Lebens-Mitteln sein. Zusatz-Stoffe helfen zum Beispiel, dass Lebens-Mittel länger haltbar sind. Die Regeln für Bio-Lebensmittel sind nicht so streng. Biologisch-dynamische Produkte erkennt man zum Beispiel an der Bezeichnung "Demeter".

So viel kosten die Himbeeren:

Wenn die Himbeeren selbst gepflückt werden, kostet 1 Kilo 12 Euro. Wenn man 3 Kilo pflückt, kostet 1 Kilo 11 Euro. Wenn man 6 Kilo pflückt, kostet 1 Kilo 10 Euro.

Wenn man gepflückte Himbeeren kaufen will, kosten 250 Gramm 4,80 Euro.