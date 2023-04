Zu Ostern kann man wieder viele Ausflugs-Ziele besuchen. In diesem Artikel geht es um Ausflugs-Ziele in Klagenfurt und Umgebung. Das sind die Ausflugs-Ziele:

Pyramiden-Kogel

Die Rutsche am Pyramiden-Kogel ist sehr hoch. Viele Menschen kommen wegen der Rutsche zum Pyramiden-Kogel. Wer nicht rutschen möchte, kann den schönen Ausblick am Pyramiden-Kogel genießen. Am Oster-Sonntag und am Oster-Montag kommt der Oster-Hase auf den Pyramiden-Kogel. Der Oster-Hase kommt an beiden Tagen um 11:30 Uhr, um 13 Uhr und um 14:30 Uhr. Zu Ostern ist der Pyramiden-Kogel jeden Tag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Am Kar-Samstag ist der Pyramiden-Kogel geschlossen. Der Eintritt kostet für Erwachsene 16 Euro. Kinder im Alter von 6 bis 15 Jahren zahlen 8 Euro. Für Kinder, die jünger als 5 Jahre sind, ist der Eintritt gratis. Rutschen kostet 5 Euro extra. Wer die Kärnten Card hat, kann 1 Mal am Tag gratis auf den Pyramiden-Kogel.

Minimundus

Im Minimundus kann man viel erleben. In den Oster-Ferien gibt es im Minimundus ein eigenes Programm. Am Dienstag, den 4. April, gab es ab 14 Uhr einen Oster-Spaziergang mit „Nici“. Beim Oster-Spaziergang erzählt „Nici“ über die Welt-Reise von Phileas Fogg mit dem Oster-Hasen. Am Mittwoch, den 5. April, gab es von 14 bis 16 Uhr ein Kasperl-Theater. Es gab auch ein Kinder-Schminken mit Pripirita. Am Grün-Donnerstag konnte man von 14 bis 16 Uhr in der Osterhasen-Werkstatt von „Nici“ basteln und malen. Am Kar-Freitag kann man sich wieder die Geschichte von Phileas Fogg und seiner Welt-Reise mit dem Oster-Hasen anhören. Am Oster-Montag kann man sich eine Geschichte vom „Hase Primel“ anhören. Die Geschichte lesen Sabine und Michael Kristof-Kranzelbinder um 14:30 Uhr und um 16:30 Uhr vor. Der Eintritt in das Minimundus kostet für Erwachsene 19,50 Euro. Kinder im Alter von 6 bis 15 Jahren zahlen 9 Euro. Kinder, die jünger als 6 Jahre sind, können gratis in das Minimundus.

Die kleine Welt am Wörthersee aus der Vogelperspektive © KLZ/Weichselbraun

Planetarium

Im Planetarium Klagenfurt kann man sich die Sterne anschauen. Es gibt jeden Tag 3 Vorstellungen. Die Vorstellungen sind um 14 Uhr, um 15:30 Uhr und um 17 Uhr. Bei den Vorstellungen kann man sich die Planeten, die Sonne und eine Zeit-Reise vom Ur-Knall bis zur Entstehung der Menschen anschauen. Einige Menschen glauben, dass die Erde durch den Ur-Knall entstanden ist. Jeden Mittwoch gibt es um 14 Uhr ein eigenes Programm für Kinder. Das Programm heißt „Das Krokodil und die Sonne“. Der Eintritt für Erwachsene kostet 12 Euro. Für Kinder kostet der Eintritt 10 Euro. Für Menschen, die die Kärnten Card haben, ist ein Eintritt gratis.

Das Planetarium bringt Kindern die Sterne näher © KLZ/Weichselbraun

Jump-World und Jump Dome

Beide Trampolin-Parks in Klagenfurt haben in den Oster-Ferien geöffnet. Der Eintritt für die Jump-World kostet 19,50 Euro. Der Eintritt für den Jump-Dome kostet 19 Euro. Am Oster-Montag gibt es in der Jump-World um 14 Uhr und um 16 Uhr eine Ostereier-Suche. Mit der Kärnten Card ist der Eintritt in beide Trampolin-Parks 2 Mal im Jahr gratis.

Hoch hinaus in der Jumpworld © KLZ/Traussnig

Rauschele-See

Im Familien-Paradies Reichenhauser gibt es einen sehr großen Spiel-Platz. Der Spiel-Platz ist für Kinder gratis. Dort gibt es auch den Zauber-Wald. Der Zauber-Wald hat noch bis 1. Mai 2023 geschlossen. Das Gast-Haus ist ab 13 Uhr geöffnet. Am Oster-Montag kann man um 14 Uhr und um 16 Uhr mit Ponys reiten. Das Reiten mit Ponys kostet 20 Euro in der Stunde. Für 20 Minuten Reiten an der Longe zahlt man 15 Euro. Eine Longe ist eine sehr lange Leine, an der ein Pferd läuft.

Die Natur genießen am Rauschelesee © KK/Kärnten Werbung

Wald-Seilpark

In Keutschach gibt es einen Wald-Seilpark. Wenn Kinder 1,20 Meter groß sind, dürfen sie im Wald-Seilpark klettern. Man kann sich im Internet für den Wald-Seilpark anmelden. Dann muss man für den Eintritt nicht so lange warten. In den Oster-Ferien hat der Wald-Seilpark von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Am Kar-Samstag hat der Wald-Seilpark geschlossen. Wenn es regnet, hat der Park geschlossen. Um 16 Uhr werden die letzten Personen hineingelassen.

Das sind die Preise für den Wald-Seilpark:

Kinder zahlen 19,50 Euro.

Erwachsene zahlen 26 Euro.

Mit der Kärnten Card ist der Eintritt 2 Mal gratis.

Wildes Klettervergnügen am Pyramidenkogel © Waldseilpark

Reptilien-Zoo Happ

Es gibt eine besondere Ausstellung im Reptilien-Zoo Happ in Klagenfurt. Bei dieser Ausstellung werden giftige Tiere gezeigt, die von der Polizei beschlagnahmt worden sind. Beschlagnahmt bedeutet, dass die Polizei die Tiere weggenommen hat. Diese Tiere sind von Personen zu Hause gehalten worden. Das ist aber nicht erlaubt. Im Reptilien-Zoo Happ sind schon zu viele Tiere. Deshalb sucht der Reptilien-Zoo Happ nach Plätzen bei Züchtern oder bei anderen Reptilien-Zoos. Im Reptilien-Zoo Happ können auch Hasen gefüttert werden. Man kann im Reptilien-Zoo Happ auch Echsen streicheln. Der Reptilien-Zoo Happ hat jeden Tag von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt für Erwachsene kostet 16 Euro. Kinder zwischen 4 und 15 Jahren zahlen 8 Euro. Mit der Kärnten Card ist der Eintritt gratis.