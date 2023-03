Anfang März sind Bewohner von einem Haus in Arriach von einem Rauch-Melder gerettet worden. Rauch-Melder haben schon viele Leben gerettet. Von 2019 bis 2021 sind in Kärnten keine Menschen bei einem Brand gestorben. Im Jahr 2023 sind bis jetzt leider 2 Personen bei einem Brand gestorben. In ganz Österreich sterben jedes Jahr zwischen 30 bis 50 Menschen bei Wohnungs-Bränden. Das sagt Michael Schneider. Schneider ist der Leiter von der Brandverhütungs-Stelle im Landesfeuerwehr-Verband. Die Brandverhütungs-Stelle ist für den Brand-Schutz zuständig. Das heißt: Sie beraten verschiedene Personen und Firmen, was sie tun können, damit es nicht brennt. Der Landesfeuerwehr-Verband vertritt die Interessen aller Feuer-Wehren in Kärnten.

Rauch-Melder sind wichtig

Schneider sagt, dass die Rauchmelder-Pflicht in Kärnten wichtig ist. Seit 1. Oktober 2012 müssen in allen neuen Wohnungen und Häusern Rauch-Melder sein. Seit 30. Juni 2013 müssen auch in allen älteren Wohnungen und Häusern Rauch-Melder sein. Rauch-Melder müssen in den Aufenthalts-Räumen aufgehängt sein. Aufenthalts-Räume sind zum Beispiel Schlaf-Zimmer oder Wohn-Zimmer. Auch in Gängen und Vor-Räumen müssen Rauch-Melder sein. Die Rauchmelder-Pflicht für alle Wohnungen und Häuser gibt es nur in Kärnten. In den anderen Bundes-Ländern müssen die Rauch-Melder nur aufgehängt werden, wenn eine Wohnung oder ein Haus neu gebaut wird.

Die Rauch-Melder haben eine Lebens-Dauer. Die Lebens-Dauer ist eine bestimmte Zeit. Wenn diese Zeit vorbei ist, können die Rauch-Melder kaputt sein. Dann müssen sie ausgewechselt werden. Es gibt zum Beispiel Rauch-Melder, die eine eingebaute Batterie haben. Diese Rauch-Melder müssen nach 10 Jahren ausgewechselt werden. Das sagt Schneider. Auf den Rauch-Meldern steht, wie lange man sie benutzen kann. In Kärnten werden viele Rauch-Melder gerade ausgewechselt.

Vermieter müssen die Rauch-Melder tauschen

Die Besitzer von einer Wohnung oder von einem Haus sind für das Auswechseln der Rauch-Melder verantwortlich. Die Stadt Klagenfurt möchte bis Juni die Rauch-Melder in den Gemeinde-Wohnungen auswechseln. Auch in den Gemeinde-Wohnungen in Villach gibt es viele Rauch-Melder. Wenn einer kaputt ist, wird er ausgewechselt. Das sagt Erwin Baumann von der FPÖ. Baumann ist Wohnungs-Referent und Stadt-Rat in Villach. Ein Referent ist für einen bestimmten Aufgaben-Bereich zuständig. Ein Wohnungs-Referent ist für Wohnungen zuständig. Ein Stadt-Rat ist ein wichtiger Politiker in einer Stadt.

Nicht alle Rauch-Melder sind gleich gut

Manche Rauch-Melder sind besser als andere. Das sagt Schneider. Bessere Rauch-Melder sind etwas teurer. Wenn der Rauch-Melder teurer ist, muss man aber weniger machen. Bei billigen Rauch-Meldern müssen zum Beispiel die Batterien öfter ausgetauscht werden. 1 Mal im Jahr muss man den Test-Knopf beim Rauch-Melder drücken. So weiß man, ob er kaputt ist oder nicht. Wenn man den Rauch-Melder 1 Mal in der Woche oder 1 Mal im Monat testen muss, ist es kein guter Rauch-Melder. Das sagt Schneider. Es ist wichtig, dass man den Rauch-Melder testet. Nur dann kann ein Rauch-Melder Leben retten. Das sagt Oswald Murisciano. Murisciano ist der stellvertretende Leiter der Brandverhütungs-Stelle. Der stellvertretende Leiter ist der 2. Leiter. Er übernimmt die Aufgaben vom Leiter, wenn dieser zum Beispiel krank ist.

Man muss sich selber schützen

Wenn es brennt, ist es wichtig einen Feuer-Löscher zu haben. Man muss aber wissen, wie man den Feuer-Löscher bedient. Das sagt Schneider. Wenn es schon sehr viel Rauch gibt, sollte man die Wohnung verlassen und die Feuer-Wehr anrufen. Wenn man dann noch das Feuer löschen will, kann man eine Rauchgas-Vergiftung bekommen. Durch die Rauchgas-Vergiftung kann man bewusstlos werden und sogar sterben. Man muss auf sich selbst achten. Das sagt Murisciano. Der Rauch-Melder ist vor allem in der Nacht wichtig. Für Menschen die schlecht hören, gibt es eigene Rauch-Melder. Es gibt zum Beispiel einen Alarm, der Blitz-Licht macht. Es gibt auch einen Rauch-Melder, der über Funk mit einer Rüttel-Platte verbunden ist. Funk ist eine Verbindung zwischen 2 Geräten. Für Funk wird kein Kabel gebraucht. Die Rüttel-Platte legt man unter die Matratze. Wenn es brennt, wird man geschüttelt bis man aufwacht. Das sagt Murisciano.

In einem Video erklärt Michael Schneider, was ein Rauch-Melder macht und wo man ihn aufhängen soll. Schneider erklärt auch, auf was man achten muss, wenn man einen neuen Rauch-Melder kauft.