Vor kurzem wurden die Pläne vom neuen Hallenbad vorgestellt. Wie geht es weiter?

Momentan werden die Pläne fertig gestellt. Ab Ende April 2023 werden Firmen gesucht, die das Hallenbad bauen. Am Ende des Jahres 2023 wird mit den Bau-Arbeiten begonnen. Alle Bereiche im Hallenbad sollen zugleich Ende 2025 öffnen. Ab Ende 2024 wird das neue Hallenbad getestet.

Der Bau vom Hallenbad soll 50 Millionen Euro kosten. Wird das Geld reichen?

Die Klagenfurter Stadt-Werke (STW) sind für den Bau vom Hallenbad verantwortlich. Sie haben eingeplant, dass es mehr kosten könnte. Man rechnet aber nicht damit, dass die Bau-Preise noch teurer werden. Das Hallenbad soll genau so gebaut werden, wie es geplant wurde.

Viele Menschen sind nicht damit einverstanden, dass so viel Platz für Sportler geplant ist. Was machen die Stadt-Werke deshalb?

Die Stadt-Werke Klagenfurt wollen mit den Menschen reden. An Wochen-Enden und Feier-Tagen wollen sie eine aufblasbare Wasser-Erlebniswelt im 50-Meter Becken aufbauen. Diese Wasser-Erlebniswelt können Kinder und Erwachsene nutzen. Es wird auch einen 3-Meter Sprung-Turm und ein 1-Meter Sprung-Brett im 50-Meter- Becken geben.

Wie wird es mit dem Wellness-Angebot aussehen?

Es soll ein Dampf-Bad, ein Kälte-Becken und ein Regenerations-Becken geben. Ein Regenerations-Becken ist ein Becken, in dem man sich erholen kann. Es wird momentan auch ein Bade-Haus neben dem Strand-Bad in Klagenfurt geplant.

Was sagt die Bevölkerung?

Viele Klagenfurter sind mit den Plänen vom neuen Hallenbad nicht zufrieden. Ein Leser fragt sich, warum das Geld für das Bade-Haus nicht für einen Wellness-Bereich im neuen Hallenbad genommen wird. Viele finden es auch nicht gut, dass an der Ost-Bucht vom Wörthersee wieder etwas gebaut werden soll.

Wie viel soll der Eintritt im neuen Hallenbad kosten?

Die Stadt-Werke Klagenfurt wissen noch nicht, wie teuer der Eintritt sein wird. Der Eintritts-Preis wird für die Menschen leistbar sein. Erst wenn sie wissen, wie viel das Hallenbad genau kostet, werden die Eintritts-Preise ausgerechnet.

Wie viele Arbeits-Plätze wird es geben?

Im alten Hallenbad haben 15 Menschen gearbeitet. Die Stadt-Werke Klagenfurt denken, dass es viele neue Arbeits-Plätze im Hallenbad geben wird. Es wird bereits geplant.

Im neuen Hallenbad sollen 700 Menschen Platz haben. In der Tief-Garage soll es 100 Park-Plätze geben. Wo können die restlichen Besucher parken?

Die Stadt-Werke Klagenfurt denken, dass am Tag bis zu 1.600 Besucher kommen werden. Dafür reichen die Park-Plätze in der Tief-Garage nicht. In der Nähe gibt es genug weitere Park-Plätze. Das versprechen die Stadt-Werke Klagenfurt. Man kann das neue Hallenbad sehr einfach mit dem Bus erreichen. Auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad kommt man leicht hin. Vor dem Eingang ist ein Mobilitäts-Knoten geplant. Ein Mobilitäts-Knoten ist ein Ort, an dem es viele Verkehrs-Angebote gibt. Es wird auch eine Bus-Verbindung zum Bahnhof West geben.