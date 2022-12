In Kärnten hat es am Montag, dem 05.12.2022, sehr viel geregnet. Personen haben auch Blitze über dem Wörthersee gemeldet. Die Menschen fragen sich, ob es Gewitter im Winter gibt.

Das Winter-Gewitter

Jessica Spengler sagte, es gab 3 Blitze in Kärnten. Spengler ist Meteorologin von Ubimet. Ein Meteorologe kennt sich mit dem Wetter und dem Klima aus. Ubimet beschäftigt sich mit Meteorologie und Wetter-Warnungen. Das Gewitter ist von Triest in Italien gekommen. Die Gewitter waren auch in Kärnten zu merken. Die Meteorologin sagt, dass Gewitter im Winter sehr selten sind.

Letztes Winter-Gewitter vor 2 Jahren

Die meisten Gewitter gibt es im Sommer. Im Juni gab es in Kärnten mehr als 6.000 Blitze. Das sagte Spengler. Normalerweise gibt es im Juni und im Juli die meisten Gewitter in Kärnten. Von Dezember 2021 bis zum März 2022 gab es in Kärnten keine Gewitter. Das letzte Winter-Gewitter war im Jahr 2020. Damals wurden insgesamt 29 Blitze gezählt. Das sagt die Meteorologin.