Wenn es so heiß ist, freut sich jeder über eine Abkühlung. Besonders in der Stadt. Ist es aber erlaubt in einem Öffentlichen Brunnen in einer Stadt zu baden? Ein öffentlicher Brunnen ist zum Beispiel ein Spring-Brunnen in einem Park. Die Grünen wollen das Baden in öffentlichen Brunnen in Wien erlauben. Die Grünen sind eine politische Partei.

In Klagenfurt nicht erlaubt

In Klagenfurt ist das Baden in öffentlichen Brunnen nicht erlaubt. Das hat viele Gründe. Denn die öffentlichen Brunnen gehören zu den Grün-Anlagen von Klagenfurt und sind keine Bade-Gewässer. Deshalb unterliegen die Brunnen nicht dem Badehygiene-Gesetz. Das bedeutet die Wasser-Qualität der Brunnen wird nicht überprüft. Außerdem sind im Wasser der Brunnen künstliche Stoffe. Auch Hunde dürfen nicht in einem Brunnen baden. Das sagt Iris Wedenig. Wedenig ist von der Stadt-Kommunikation in Klagenfurt. Die Stadt-Kommunikation gibt Informationen der Stadt an die Menschen oder an die Nachrichten weiter. Unter Grün-Anlagen versteht man zum Beispiel Parks. Das Badehygiene-Gesetz (gesprochen: Badehügiene-Gesetz) dient zum Schutz vor Erkrankungen durch schlechtes Wasser. Das gilt zum Beispiel für Bade-Seen und Hallen-Bäder.

Trinkwasser-Brunnen

In Klagenfurt gibt es 50 Trinkwasser-Brunnen. An diesen Brunnen kann man sich erfrischen.

Auch in Villach nicht erlaubt

Auch in Villach ist es nicht erlaubt in einem der Spring-Brunnen zu baden. Denn in den Spring-Brunnen ist viel Chlor. Chlor (gesprochen: Kloa) ist ein künstlich hergestelltes Mittel, mit dem das Wasser von Hallen-Bädern gereinigt wird. In den Spring-Brunnen gibt es auch Wasser-Düsen. Wenn jemand auf diese Düsen tritt, können sie kaputt werden. Solche Was er-Düsen befördern das Wasser nach oben. Das ist dann eine Wasser-Fontäne.

Der Villacher Sommerfrischler

In Villach gibt es 60 Trinkwasser-Brunnen. Und es gibt den „Villacher Sommerfrischler“. Das Wasserwerk-Team und der Wirtschafts-Hof von der Abteilung Stadtgrün haben das zusammen entwickelt. Das Wasser-Werk beliefert die Stadt Villach mit Wasser zum Trinken. Die Abteilung Stadtgrün ist für die Grün-Anlagen in Villach zuständig. Der Villacher Sommerfrischler ist eine Sitz-Gelegenheit mit einer Sprüh-Lanze. Aus der Sprüh-Lanze kommt ein feiner Wasser-Nebel zur Abkühlung. Und es gibt auch einen Knopf für Trink-Wasser. Das sagt Erwin Baumann. Baumann ist ein Stadt-Rat und der Wasser-Referent von Villach. Ein Referent ist für einen bestimmten Fach-Bereich zuständig.