Beim Formel 1-Rennen in Spielberg gab es sexuelle Belästigung. Unter sexueller Belästigung versteht man, wenn ein Mensch berührt oder angesprochen wird, obwohl er das nicht möchte. Dieses Thema ist wichtig. Vor kurzer Zeit hat sogar eine junge Kärntnerin ihre Arbeit in einem Gastronomie-Betrieb beendet. Die junge Frau wurde von den Gästen belästigt. Deshalb muss in diesem Bereich noch viel gemacht werden.

Neues Pilot-Projekt

Im „EqualiZ“ gibt es jetzt das Pilot-Projekt „Yes We Do - FAIR PLAY: Dienstleistung ohne Über- und Untergriffe“. Unter Pilot-Projekt versteht man etwas, das zum 1. Mal gemacht wird. Ein Projekt ist ein zeitlich begrenztes Vorhaben mit einem bestimmten Ziel. Das „EqualiZ“ war einmal das Mädchen-Zentrum in Klagenfurt und Villach. In einem Mädchen-Zentrum werden junge Frauen und Mädchen betreut, die Gewalt erlebt haben. Oder Probleme in der Schule oder in der Familie haben. Das Ziel von „EqualiZ“ ist es, auf das Problem der sexuellen Belästigung am Arbeits-Platz aufmerksam zu machen. Auch die Arbeit-Geber sollen auf dieses Thema aufmerksam gemacht werden. Das sagt Priska Verschuur. Sie sagt auch, dass betroffene Frauen nicht gerne über das Thema sprechen wollen. Weil sie sich schämen und Angst haben. Verschuur ist Mitarbeiterin von EqualiZ und arbeitet bei diesem Projekt mit.

Seit Dezember 2021

Das Projekt wurde im Dezember 2021 gestartet. Es ist für Chefs, Mit-Arbeiter und Ausbildner aus dem Dienstleistungs-Bereich. Unter einer Dienst-Leistung versteht man, wenn ein Unternehmen Dienste anbietet und dafür Geld bekommt.

Auch für Gastronomie

Auf die Gastronomie-Betriebe wird besonders geschaut. Verschuur sagt, dass die Gastronomie- Betriebe nicht über dieses Thema sprechen wollen. Die Gastronomie-Betriebe sagen, dass es bei ihnen keine Probleme mit sexueller Belästigung gibt. Das stimmt aber nicht.

Works-Shops in ganz Kärnten

In ganz Kärnten gibt es Work-Shops und Online-Seminare. Dort zeigen Fach-Leute wie man sich verhält, wenn man belästigt wird. Damit es zu keinem Streit kommt. Ein Work-Shop ist ein Ort, wo bestimmte Dinge gezeigt werden. Diese Dinge kann man auch selbst ausprobieren. Ein Online-Seminar ist eine Schulung im Internet. In den Online-Seminaren werden unterschiedliche Sachen trainiert. Zum Bespiel ein sicheres Auftreten, die eigene Stimme und die Körper-Sprache. Das bedeutet man lernt, wie man selbstbewusster wird.

Gute Rück-Meldungen

Verschuur sagt, dass die Chefs und die Mitarbeiter noch viel Information brauchen. Es ist wichtig, dass man sich wehren kann. Oder wie die Mitarbeiter anderen Kollegen helfen können. Sie sagt auch, dass die Rück-Meldungen sehr gut waren. Viele wussten nicht, mit wem sie darüber sprechen können. Nach jeder Veranstaltung bekommen die Teil-Nehmer eine Informations-Broschüre. In der Broschüre stehen Notfall-Hotlines. Eine Broschüre ist ein kleines Heft. Meistens stehen in einer Broschüre Informationen zu einem bestimmten Thema. Eine Hotline ist zum Beispiel eine Telefon-Nummer. Man kann dort anrufen, wenn man ein Problem hat. Die Verantwortlichen des Projekts kommen auch in verschiedene Gastronomie-Betriebe, Hotels, Geschäfte und Schulen.

Die Work-Shops

Die Schulungen sind für Chefs, Mit-Arbeiter, Ausbildner und für Menschen in Ausbildung. Das Projekt geht bis zum Ende des Jahres 2022. Die Work-Shops finden über das Internet und bei „EqualiZ“ statt. Das ist in Klagenfurt in der Karfreitstraße 8 und in Villach am Kaiser-Josef-Platz 6. Die Work-Shops finden auch in den Firmen und den Ausbildungs-Einrichtungen statt.

Anmelden und informieren kann man sich bei:

Projekt-Leiterin Eva Krainer krainer@equaliz.at oder 0463/508 821 40.

Priska Verschuur verschuur@equaliz.at oder 0660/900 75 06.