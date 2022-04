Im Fernsehen gibt es auf einem deutschen Sender eine Show mit dem Namen „The Voice Kids“. Das ist eine deutsche Talente-Show. In einer Talente-Show können Menschen zeigen, was sie besonders gut können. In dieser Show suchen bekannte Musiker Kinder, die gut singen können. Diese Veranstaltung findet bereits zum 10. Mal statt. Wer gut singt, bestimmen die Musiker. Diese Musiker sind: Lena Meyer-Landrut, Álvaro Soler, Wincent Weiss, Michi Beck und Smudo.

Auch die Klagenfurterin Vivien Frimmel nimmt bei dieser Show teil. Sie kam bei den Musikern sehr gut an. Gemeinsam mit zwei weiteren Teilnehmerinnen Lucy und Raschel hat sie ein gemeinsames Lied vorgesungen. Alle 3 Jugendliche begeisterten das Publikum mit dem Song „Just a Girl“ von Gwen Stefani. Gwen Stefani ist eine Sängerin aus Amerika.

Vivien bei den Sing-Offs

Die Kärntnerin Vivien Frimmel hat es nach dem gemeinsamen Auftritt in die nächste Runde der Show geschafft. Die nächste Runde heißt Sing-Offs. Bei Sing-Offs treten alle Talente eines Teams gegeneinander an. In dieser Runde entscheiden die Zuschauer wer weiterkommt. Der Musiker Álvaro Soler ist begeistert von der Leistung von der Nachwuchs-Sängerin. Für Musiker Wincent Weiss ist Vivien Frimmel die Favoritin.