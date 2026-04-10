Die Birke hat mehr Pollen als die meisten anderen Bäume.

Deshalb merken Allergiker die Birken-Pollen besonders schnell.

Es sind schon jetzt Birken-Pollen in der Luft.

Das merken die Allergiker jetzt schon.

Wenn die Temperaturen wärmer werden, gibt es eine höhere Pollen-Belastung.

Das heißt: Es sind mehr Pollen in der Luft.

Das sagt Helmut Zwander.

Zwander ist vom Pollen-Warndienst Kärnten.

Letztes Jahr gab es weniger Pollen.

Deshalb wird es heuer mehr Birken-Pollen geben.

Das sagen Experten.

Ein Experte kennt sich mit einem bestimmten Thema gut aus.

Weniger hinaus gehen

In der Früh sind weniger Birken-Pollen in der Luft.

Am späten Vormittag sind dann viel mehr Pollen in der Luft.

Wenn die Birken richtig blühen, werden die Allergiker die Pollen Tag und Nacht spüren.

Das sagt Zwander.

In dieser Zeit sollten Allergiker so wenig wie möglich hinausgehen.

In den Bergen ab 1.500 Metern See-Höhe gibt es weniger Birken-Pollen.

Auch am Meer in Italien und Slowenien gibt es weniger Birken-Pollen.

In den nächsten Monaten wird es viele Pollen geben.

Wer Beschwerden hat, sollte sich beim Arzt beraten lassen.

Das sagen Experten.

Es gibt auch eine starke Belastung mit Eschen-Pollen.

Eschen-Bäume gibt es in Kärnten vor allem in den Tälern.

Viele Eschen sind im Moment durch eine Erkrankung geschwächt.

Trotzdem ist die Pollen-Belastung sehr hoch.

Auch andere Pollen in der Luft

Auch die Pollen der Hain-Buche sind in der Luft.

Die Hain-Buche und die Birke sind sehr ähnlich.

Wer gegen Birken-Pollen allergisch ist, wird wahrscheinlich auch die Pollen der Hain-Buche merken.

Pollen von diesen Bäumen sind auch in der Luft.

· Eschen-Ahorn

· Zitter-Pappel

· Ulme

· Zypressen-Gewächse

Die Pollen dieser Bäume sind für Allergiker meistens kein Problem.