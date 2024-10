Draußen wird es wieder kälter und die Nächte werden länger.

Das ist schwierig oder sogar gefährlich für Menschen, die obdachlos sind.

Obdachlose sind Menschen, die kein Zuhause haben.

Ab 1.11.2024 gibt es wieder das Kälte-Telefon der Caritas.

Die Caritas bietet Menschen, die auf der Straße schlafen, eine warme Unterkunft an.

Das sagt Katrin Starc von der Caritas Kärnten.

Starc ist Projekt-Leiterin vom Kälte-Telefon in Kärnten.

So kann den obdachlosen Menschen schnell geholfen werden, wenn sie in Not sind.

Im November 2023 riefen 60 Menschen beim Kälte-Telefon an.

Dadurch konnte vielen Menschen geholfen werden.

Am Telefon arbeiten freiwillige Helfer.

Freiwillige Helfer sind Menschen, die ohne Bezahlung arbeiten.

Die Freiwilligen haben Erfahrung im Sozial-Bereich und bekommen eine Einschulung.

Bei einer Einschulung wird genau erklärt, wie man eine Arbeit machen soll.

Die Freiwilligen nehmen die Anrufe an und sorgen dafür, dass den Obdachlosen geholfen wird.

Anmeldung

Am 1.11. startet das Kälte-Telefon wieder.

Die Caritas sucht dafür freiwillige Helfer.

Es gibt einen Informations-Abend für Menschen, die helfen wollen.

Für den Informations-Abend können Sie sich über E-Mail oder Telefon anmelden.

Die E-Mail-Adresse ist: freiwillig@caritas-kaernten.at

Die Telefon-Nummer ist: 0676 478 56 78

Der Informations-Abend ist am 15.10. um 17:30 Uhr bei der Service-Stelle für Freiwilliges Engagement in Klagenfurt.

Freiwilliges Engagement ist ein anderes Wort für freiwillige Arbeit.

Zwischen 1.11.2024 und 31.3.2025 arbeiten die Freiwilligen 2 Mal im Monat für das Kälte-Telefon.

Diese Arbeit machen sie von Zuhause aus.

Die Freiwilligen arbeiten von Montag bis Sonntag zwischen 18 Uhr und 6 Uhr am nächsten Tag.

Das Kälte-Telefon

Die Telefon-Nummer ist: 0463 39 60 60

Das Kälte-Telefon ist vom 1.11.2024 bis 31.3.2025 besetzt.

Dort kann jeder anrufen, der einen Obdachlosen bei Kälte im Freien sieht.

Mit dem Kälte-Telefon konnte bereits vielen Menschen geholfen werden.

