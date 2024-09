Die Parteien warten schon auf den Wahl-Tag am 29. September.

Aber heuer gibt es sehr viele Menschen, die nicht zur Wahl dürfen.

Heuer sind es nur 433.000 Frauen und Männer die älter als 16 Jahre alt sind.

Sie sind wahlberechtigt.

Das heißt, sie dürfen zur Wahl gehen.

Das sind 5.500 Menschen weniger als im Jahr 2019.

Da war die letzte Nationalrats-Wahl.

Mario Flackl ist der Chef von der Abteilung „Wahlrecht“ in der Kärntner Landes-Regierung.

Er sagt, das liegt an der Entwicklung unserer Bevölkerung.

Ältere Menschen sterben, es gibt weniger junge Menschen.

Oder Personen haben keine österreichische Staats-Bürgerschaft.

Sie dürfen dann auch nicht wählen gehen.

Es gibt 3 Vorzugs-Stimmen

Jedes Bundes-Land hat seinen eigenen Stimm-Zettel.

In Kärnten gibt es 9 Parteien, die zur Nationalrats-Wahl antreten.

Diese sind:

SPÖ

ÖVP

FPÖ

Grüne

Neos

KPÖ

Bier

Liste Petrovic

Liste „Keine“

Bei diesen Parteien können die Wähler 3 Vorzugs-Stimmen vergeben.

Das bedeutet, dass man nicht nur für eine Partei stimmt.

Man kann auch angeben, welchen Kandidaten man von dieser Partei am besten findet.

Diese Vorzugs-Stimmen helfen zu entscheiden, wer von den Kandidaten die meisten Stimmen bekommt und gewinnt.

12 Mandate

Kärnten ist 1 von den 9 Bundes-Ländern.

Es können insgesamt 12 Mandate bei der Wahl vergeben werden.

Ein Mandat ist ein Sitz im National-Rat.

Es gibt insgesamt 183 Mandate im Parlament von Wien.

Das heißt, es gibt 183 Personen, die das Volk nach der Wahl vertreten.

Von den 183 Personen sind 10 Kärntner:

Von der SPÖ:

Phillip Kucher, Klaus Köchl und Petra Oberrauner.

Von der ÖVP:

Elisabeth Scheucher-Pichler, Gabriel Obernosterer, Peter Weidinger und

Johann Weber.

Von der FPÖ: Christian Ragger und Max Linder.

Und Olga Voglauer von den Grünen.

Wo kann man seine Wahl-Karte abholen?

Man kann auch schon jetzt wählen gehen.

Die Stimm-Zettel für die Wahl sind schon gedruckt.

Man kann die Wahl-Karte bis zum 27.09.2024 bis 12 Uhr bei der Gemeinde holen, wo man wohnt.

Oder man fordert die Wahl-Karte schriftlich bis zum 25.09.2024 an.

Anrufen für die Wahl-Karte geht leider nicht.

Wenn man schon jetzt wählt, wird die Stimme erst am Wahl-Tag gezählt.

Dasselbe gilt für die Wahl-Karten, die man zuhause ausfüllt und in den nächsten Brief-Kasten gibt.

Mit einer Wahl-Karte kann man in ganz Österreich wählen gehen.

Man muss dabei aber schauen, ob das ein Wahlkarten-Wahl-Lokal ist.

Diese Stimmen können nämlich erst am Donnerstag nach dem Wahl-Tag gezählt werden.

Wenn man im Ausland ist, kann man nur eine Brief-Wahl machen.

Das heißt, man muss die Wahl-Karte in der Gemeinde beantragen und dann per Post an die Gemeinde schicken.

Die Fliegende Kommission

Bei Gemeinden, wo es Pflege-Heime gibt, kann man gemeinsam mit den Wahl-Karten die Fliegende Wahl-Kommission anfordern.

Die Fliegende Wahl-Kommission kommt dann mit der Wahl-Urne zu den Personen nach Hause.

Am Wahl-Tag

Am 29.09.2024 öffnen in Kärnten die Wahl-Lokale um 7 Uhr in der Früh.

Die letzten Wahl-Lokale schließen um 16 Uhr.

Die Wahl-Information kommt mit der Post.

Dort steht die Adresse vom Wahl-Lokal und wie lange es geöffnet hat.

Wenn man am Wahl-Tag wählen geht, muss man einen amtlichen Ausweis mitnehmen.

In ganz Kärnten gibt es am Wahl-Tag insgesamt 735 Wahl-Lokale.

So viele gab es auch im Jahr 2019.