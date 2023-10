Seit gestern (16. Oktober) ist es sicher. Österreich fährt zur Fußball Europameisterschaft 2024 nach Deutschland. Das Herren Fußball-Nationalteam konnte das Qualifikations-Spiel gegen Aserbaidschan mit 0:1 gewinnen. Zum 3. Mal in Folge konnten sie sich für eine Europameisterschaft qualifizieren.

Fußball EM 2024

Die EM 2024 findet von 14. Juni bis 14. Juli in Deutschland statt. 24 Länder aufgeteilt in 6 Gruppen spielen um den Europameisterschafts-Titel. Gespielt wird in insgesamt 10 Städten in ganz Deutschland. Das Finale findet am 14. Juli in Berlin statt.