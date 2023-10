Metall-Stangen, Lichter und Lautsprecher mit einem Wolfs-Pelz überzogen sollen in Japan vor Bären-Attacken schützen. Aber auch Wildschweine, Rehe und Affen soll es verjagen. Zum 1. Mal kam der Roboter-Wolf 2020 zum Einsatz. Damals um Acker-Land zu schützen.

Hören kann man die "Monster-Wölfe" bereits von einem 1 Kilometer. Bis zu 50 verschiedene Geräusche soll der Wolf abspielen können. Dazu aktiviert er sich, wenn sein Sensor eine Bewegung erkennt.

Immer mehr Bären

In Japan siedeln sich in den letzten Monaten immer mehr Bären an. Auch Bären-Attacken werden immer häufiger. Auf der Insel Hokkaido (Japan) leben rund 12.000 Braun-Bären. Rund 10.000 Bären soll es auf der Hauptinsel rund um Tokio (Japan) geben.