Die Ungarin Katalin Karikó und US-Forscher Drew Weissman haben den Medizin-Nobelpreis gewonnen. Die Auszeichnungen erhalten sie für ihre Entdeckung, die die Entwicklung von mRNA-Impfstoffe ermöglichte. So konnten auch Impfstoffe gegen Covid-19 hergestellt werden. Das Preisgeld beträgt heuer 11 Millionen Schwedischen Kronen (rund 930.000 Euro).

mRNA

Bei einer mRNA-Impfung werden dem menschlichen Körper keine abgeschwächten Viren zugeführt. Der Körper stellt den Impfstoff dabei selbst her. Die Impfung wird in den Muskel gespritzt und enthält den Bauplan zum Schutz gegen die Krankheit. In Zukunft könnte der Impfstoff auch gegen bestimmte Krebs-Arten eingesetzt werden.

Die Forschung dazu hat in den 1980er-Jahren begonnen. Zu Beginn der Forschung traten entzündliche Nebenwirkungen auf. Daraufhin wurde in der mRNA-Forschung einiges verändert. Mittels Experimente konnten sie beweisen, dass bei der veränderten mRNA Technologie, Entzündungen nahezu ausblieben. Die Ergebnisse wurden im Jahr 2005 veröffentlicht.