Eine neue Untersuchung hat ergeben, dass immer mehr Pinguine sterben. Grund dafür soll der Tief-Stand des Meer-Eises durch die Erd-Erwärmung sein. Besonders betroffen sind die Kaiser-Pinguine. In 4 größeren Gruppen der Kaiser-Pinguine sollen alle Pinguin-Küken gestorben sein.

In der Fach-Zeitschrift „Communications Earth & Environment“ wurde die Untersuchung über Brut-Ausfälle der Pinguine veröffentlicht. In der Untersuchung stand, dass die Brut-Ausfälle in der Bellingshausen-See sehr groß seien. Die Bellingshausen-See ist ein Rand-Meer des Südpolar-Meeres.

Die Forscher schätzen, dass bis zu 10.000 Küken gestorben sein könnten. Es wird vermutet, dass die Pinguin-Gruppen verschwunden sind, während die wasserdichten Federn der Küken noch nicht voll entwickelt waren. Die Untersuchung wurde mithilfe von Aufnahmen der Copernicus-Satellitenmission Sentinel-2 gemacht. Bei dieser Mission wird das Gebiet der Antarktis seit dem Jahr 2018 ständig überwacht.

Klima-Wandel

In der Antarktis geht das Meer-Eis immer mehr zurück. Dies sei ein Grund, dass die Pinguine sterben. Am 21. Februar wurde ein Rekord-Tief des Meer-Eises in der Antarktis gemessen. Seit Beginn der Satelliten-Aufzeichnungen im Jahr 1979 gab es nie so wenig Eis in der Antarktis. In den derzeitigen Winter-Monaten bildet sich das Eis auch langsamer als früher. Laut den Forschern ist der Grund für das wenige Eis der Klimawandel. Die Forscher schätzen, dass bis zum Ende des 21. Jahrhunderts, 9 von 10 Kaiser-Pinguin-Gruppen ausgestorben sein dürften.