Am Mittwoch (23. August) konnte die indische Sonde "Chandrayaan-3" erfolgreich auf dem Mond landen. Indien ist somit die 4. Nation überhaupt, der es gelang mit einer Sonde erfolgreich auf dem Mond zu landen.

Gestartet am 14. Juli

Gestartet ist die Sonde "Chandrayaan-3" am 14. Juli von der Satish Dhawan Space Station in Indien. Auf der Sonde befinden sich keine Menschen. Zuerst umkreiste die Sonde die Erde und wechselte dann in eine Mond-Umlaufbahn. Schließlich konnte die Sonde gestern (23.August) erfolgreich auf der Süd-Seite des Mondes landen. Die Süd-Seite des Mondes ist noch kaum erforscht und schwierig zu erreichen. "Chandrayaan-3" soll mehr über gefrorenes Wasser auf dem Mond herausfinden."Chandrayaan" bedeutet auf Deutsch Mondfahrzeug.

Die 1. erfolgreiche Landung einer Sonde gelang der Sowjet-Union 1959. 10 Jahre später schaffte es die USA zum 1. Mal mit Menschen auf dem Mond zu landen. Vor 2 Jahren schickte China eine Kapsel zum Mond. Diese hat Gesteins-Proben genommen. Es gab auch viele Fehl-Versuche bei Mond-Landungen. Erst am 20. August gab die russische Raumfahrt-Behörde bekannt, dass die Raumsonde "Luna-25" auf dem Mond aufgeschlagen ist. Die Sonde wurde zerstört. "Luna-25" sollte ebenfalls auf der Süd-Seite des Mondes landen und das gefrorene Wasser untersuchen.