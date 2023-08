Am 11. August hat Russland eine Weltraum-Mission gestartet. Die Träger-Rakete mit dem Namen "Luna-25" konnte erfolgreich ihren Flug Richtung Mond beginnen. Jedoch gab es Probleme beim Eintreten in die Mond-Umlaufbahn. Am Sonntag (20. August) hat die russische Raumfahrt-Behörde Roskosmos bekanntgegeben, dass die Sonde "Luna-25" auf dem Mond aufgeprallt ist. Der genaue Grund des Absturzes muss noch geklärt werden.

"Luna-25" war die 1. russische Rakete seit fast 50 Jahren, die zum Mond fliegen sollte. Sie startete vom neuen Weltraum-Bahnhof Wostotschny in Russland. "Luna-25" sollte am Mond nach Wasser suchen.