Der ehemalige US-Präsident Donald Trump soll am Donnerstag (3. August) vor einem Bundes-Gericht in Washington erscheinen. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, sich mit 6 Personen verschworen zu haben, um das Ergebnis der US-Präsidentschafts-Wahl 2020 abzuändern. Zudem gibt es Vorwürfe im Zusammenhang mit dem Sturm auf das Kapitol, für die er sich verantworten muss.

Kapitol angegriffen

Am 6. Jänner 2021 kam es zu einem Zwischenfall im US-Kapitol. Das Kapitol ist ein Gebäude in der Hauptstadt Washington. Dort arbeiten seit mehr als 200 Jahren Teile des US-Parlaments. An diesem Tag wurde Joe Biden als US-Präsident bestätigt.

Die Sitzung musste unterbrochen werden, weil Trump-Anhänger das Kapitol gestürmt hatten. Sie wollten nicht akzeptieren, dass Donald Trump die US-Präsidenten-Wahl verloren hat. Einige Demonstranten haben Fenster eingeschlagen und Gegenstände in den Räumen des Kapitols zerstört. Insgesamt sind bei dem Angriff auf das Kapitol 5 Menschen gestorben. Es gab mehrere Verletzte.