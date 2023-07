Am Campus der Uni Graz entsteht anstelle der heutigen Vorklinik ein Neubau, das "Graz Center of Physics". Alle Physik-Institute der Universität Graz und der Technischen Universität Graz werden sich dann an einem gemeinsamen Standort befinden. Eröffnet werden soll das "Graz Center of Physics" im Jahr 2030. Bis zu 1.700 Menschen werden in diesem Universitäts-Gebäude studieren können.

Abriss

Seit Februar läuft der Rückbau des 8-stöckigen Gebäudes der Vorklinik aus den 1970er-Jahren. Die Einrichtungs-Gegenstände aus der Vorklinik werden zum Verkauf angeboten. Kaufen kann man zum Beispiel Hörstuhl-Sitze, Uhren, Spinde oder Notausgang-Lampen. Der Verkauf läuft noch heute (5.Juli) bis 17 Uhr im Erd-Geschoß der Vorklinik.