In der Nähe der Insel Hvar (Kroatien) endeckten Minentaucher und Geschichts-Forscher ein vollständig erhaltenes Schiffs-Wrack. Es stammt aus dem 3. Jahrhundert vor Christus. Somit ist es das bisher älteste Schiffs-Wrack der Adria-Ostküste, das vollständig erhalten ist. Es wurde an einer Stelle in 50 Metern Tiefe entdeckt. In dieser Gegend wurden bereits in der Vergangenheit mehrere historische Funde gemacht.