Dem amerikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump wurden gestern (13. Juni) bei einem Gerichts-Termin in Miami 37 Straftaten vorgeworfen. In der Geschichte der USA ist es die 1. Anklage gegen einen Ex-Präsidenten vor einem Bundes-Gericht. Trump soll unter anderem nach seiner Amts-Zeit vertrauliche und streng geheime Regierungs-Unterlagen in privaten Räumen aufbewahrt haben.

Bei einem Schuldspruch droht Donald Trump sogar eine Gefängnis-Strafe. Laut Experten könnte es 1 Jahr oder länger dauern, bis ein Urteil gefällt wird. Donald Trump sagte, er sei nicht schuldig.