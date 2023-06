Für eine lange Zeit hatte das Bundesland Steiermark keine einzige Kassen-Stelle für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Erst seit April 2022 gibt es in der Steiermark bei der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) 2 Ärzte für junge psychiatrische Patienten. Die beiden Ärzte sind jeweils in Graz und in Leibnitz. Nun möchte die ÖGK 3 weitere Kassenstellen in Deutschlandsberg, Gleisdorf und Leoben mit Juni ausschreiben. Voraussichtlich ab Oktober 2023 soll es dann 5 Kassenärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie in der Steiermark geben.

