Am Wochenende leuchtete der Canael Grande in Venedig plötzlich Grün. Es hat wohl jemand Farbe in den Fluss geschüttet. Wer hinter dieser Aktion steckt, ist unklar.

Die grüne Flüssigkeit wurde untersucht. Es dürfte sich um ein ungefährliches Färbe-Mittel handeln. Es bestehe keine Gefahr einer Verschmutzung.

Einige Bewohner erinnerten sich an das Jahr 1968. Damals färbte ein argentinischer Künstler den Canale Grande grün ein. Er machte das, um auf die Wasserverschmutzung hinzuweisen.