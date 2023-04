10 Jahre hat es gedauert, bis die Idee umgesetzt werden konnte. Nun wurde das queere Gemeinschafts-Zentrum "feel free" (zu Deutsch: frei fühlen) in Graz eröffnet. Es ist das 1. in ganz Österreich und wird von der Interessens-Vertretung der RosaLila PantherInnen betrieben. Als queeres Zentrum ist es ein Treffpunkt für Menschen aus der LGBTQIA-Gemeinschaft, also für Lesben, Schwule, Bi- und Transsexuelle, Queere, Inter- und Asexuelle. Diese Menschen haben verschiedene sexuelle Orientierungen oder identifizieren sich selbst mit dem gegenteiligen Geschlecht.

Das Zentrum soll ein sicherer Ort für LGBTQIA-Personen sein. Dort können sich queere Menschen aller Altersgruppen und unterschiedlicher sozialer, ökonomischer, religiöser und kultureller Hintergründe treffen. Bei Bedarf gibt es kostenlose Beratung.

Unterschiedliche Angebote

Es werden auch verschiedene Veranstaltungen wie Vorträge, Filmabende oder Diskussionen in dem Zentrum stattfinden. Montag bis Freitag ist es nachmittags als "Jugend-Zentrum" für alle bis 22 Jahre geöffnet. Es gibt einen alten Röhren-Fernseher mit DVDs und Spielkonsole und einen Flipper. Am Donnerstag, Freitag und Samstag ist ab 17 Uhr ein Kaffeehaus-Betrieb geplant.

Das "feel free"-Zentrum steht der Öffentlichkeit kostenlos zur Verfügung. Finanziert wird das Projekt über Einnahmen des Tunten-Balls und über Förderungen von Stadt Graz und Land Steiermark.

Nähere Infos gibt es hier: www.feelfree.community