Das Rätsel um das "A.E.I.O.U." von Kaiser Friedrich III. ist gelöst. Diese Buchstaben-Folge war so etwas wie der Leitspruch des damaligen Kaisers. Lange wurde die Bedeutung der Buchstaben-Folge angezweifelt.

Jahrhunderte-altes Rätsel

Jahrhunderte-lang wurde gerätselt, was "A.E.I.O.U." bedeutet. Diese Buchstaben-Folge wurde an vielen Orten wie zum Beispiel in Graz, Wien oder Triest gefunden. Der deutsche Historiker Konstantin Moritz Langmaier enträtselte das "A.E.I.O.U.". Seine Übersetzung der Buchstaben-Folge belegt er mit einer Quelle aus Brandenburg (Deutschland). Bei dieser Schrift wird das gleiche System wie bei der Buchstaben-Folge verwendet. "A.E.I.O.U." bedeutet demnach "Amor Electis Iniustis Ordinor Ultor". Auf Deutsch heißt das in etwa: "Geliebt von den Erwählten, gefürchtet von den Ungerechten".

Kaiser Friedrich III.

Friedrich III. lebte von 1415 bis 1493. Er war der römisch-deutsche König mit der längsten Regierungs-Zeit. Ab 1452 regierte Friedrich III. als Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Viele Jahre regierte Friedrich III. von Graz aus. Er war der letzte Kaiser, der in Rom gekrönt wurde.