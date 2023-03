Am Grazer Schloßberg wird im Sommer 2023 viel los sein. Die Kasematten werden die Bühne für viele Musik-Auftritte sein. Die Kasematten sind eine Freiluft-Bühne am Grazer Schloßberg.

Verschiedene Musik-Richtungen

Das Programm heißt "Sommer am Berg". Es wird verschiedene Auftritte am Schloßberg geben. Dazu gehören zum Beispiel Opern, Heavy Metal oder Pop-Musik. Von Mai bis August werden verschiedene Auftritte zu sehen sein. Im September ist das "Metal on the Hill"-Festival.

Am Schloßberg auftreten werden zum Beispiel Julian Le Play oder auch die Sportfreunde Stiller. Ebenso wird die Oper "Carmen" aufgeführt. Das Konzert "Der Herr der Ringe und der Hobbit" wird genauso zu hören sein, wie Musik von Hans Zimmer.

Genaue Informationen zum Konzert-Programm sind hier zu finden: spielstaetten.buehnen-graz.com/sommer-am-berg