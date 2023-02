Am 24. Februar 2022 begann die russische Armee, die Ukraine anzugreifen. Dies geschah auf Befehl des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Seitdem ist genau 1 Jahr vergangen.

Wladimir Putin kündigte an jenem Tag vor einem Jahr, die sogenannte Militär-Operation in der Ukraine an. Die russischen Soldaten begannen in die Ukraine einzudringen und diese anzugreifen. Die Soldaten aus der Ukraine wehren sich bis heute. Mehr als 8 Millionen Ukrainer mussten flüchten. Viele flüchteten in andere Gebiete der Ukraine oder in andere Länder. Auch nach Österreich kamen Ukrainer, um ihr Leben zu retten. Zuletzt gab es ein Lichtermeer in Wien als Zeichen Österreichs zur weiteren Unterstützung für die Ukraine.

Unterstützung vieler Länder

Mehrere Länder der Welt unterstützen seit Beginn des Krieges die Ukraine. Sie senden Hilfsmittel oder Waffen an die Ukraine. Zahlreiche Politiker waren zu Besuch bei dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und versicherten ihm weitere Unterstützung.

Zum Jahrestag des Krieges in der Ukraine gibt es weltweit Gedenk-Veranstaltungen und Demonstration. Auch finden weitere politische Beratungen statt.