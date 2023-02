Am 16. Februar 2023 ist "Equal Pay Day". Das bedeutet, dass Frauen im Vergleich zu Männern bis zu diesem Tag gratis gearbeitet haben. Das sind dieses Jahr 47 Tage. Im Jahr 2022 war der "Equal Pay Day" noch am 15. Februar. Das heißt, dass Frauen wieder weniger Einkommen haben.

Frauen verdienen jedes Jahr rund 6.000 Euro weniger als Männer. Es gibt auch in den Bundesländern innerhalb von Österreich Unterschiede. In Wien zum Beispiel ist der Unterschied nicht so groß wie in Vorarlberg.

Verschiedene Ursachen

Es gibt verschiedene Gründe, warum Frauen weniger verdienen als Männer. Oft verdienen Frauen bei gleicher Arbeit weniger Geld als Männer. Ein weiterer Grund ist, dass Frauen öfter in Teilzeit arbeiten, weil sie häufig die Kinder-Betreuung und den Haushalt übernehmen.

Forderungen

Verschiedene Organisationen und Parteien fordern Verbesserungen. Zum Beispiel bei der Einkommens-Transparenz und bei den Pensions-Ansprüchen für Frauen. Es müsse auch bessere Kinder-Betreuungsplätze geben.

Gibt es nicht bald Änderungen, werden Frauen in Österreich frühestens im Jahr 2076 gleich viel verdienen wie Männer.