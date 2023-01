Die bekannte Sängerin Madonna hat gestern (17. Jänner) eine neue Welt-Tournee angekündigt. Das bedeutet, dass sie viele Konzerte in unterschiedlichen Ländern geben wird. Derzeit sind Konzerte in 35 Städten geplant.

Start in Nord-Amerika

Beginnen soll die Welt-Tournee am 15. Juli in Vancouver (Kanada). Danach gibt Madonna Konzerte in den USA. Im Herbst soll sie dann auch in Europa auftreten.

In Europa sind Konzerte in London, Barcelona, Paris, Berlin und vielen anderen Städten geplant. In Österreich ist kein Konzert von Madonna geplant.

"Celebration Tour"

Auf der Tournee wird Madonna ihre größten Hits aus den letzten 40 Jahren spielen. Deswegen heißt die Tournee "The Celebration Tour".