Am Montag (16. Jänner) wurde in einer Privat-Klinik in Palermo der Mafia-Boss Matteo Messina Denaro verhaftet. Messina Denaro gehört zur Mafia-Gruppe "Cosa Nostra" und gehört zu den meist-gesuchten Mafia-Bossen Italiens. Die "Cosa Nostra" ist eine Mafia-Gruppe, die in Sizilien gegründet wurde und die von dort aus ihre Geschäfte macht.

Messina Denaro ist seit mehreren Jahren Chef der "Cosa Nostra" und soll für dutzende Morde verantwortlich sein. Die Bekämpfung der Mafia und deren Verbrechen ist für die aktuelle italienische Regierung ein sehr wichtiges Ziel.

Viele Mafia-Gruppen

Bei der Mafia handelt es sich um kriminelle Organisationen, die ihr Geld mit illegalen Geschäften verdienen. Zum Beispiel verkauft die Mafia Drogen und Waffen, manchmal werden sogar Menschen verkauft. Die Mafia tötet auch Menschen, die sich weigern das zu tun, was die Mafia befiehlt. Die Mafia gibt es in vielen Ländern der Welt. In Italien sind die "Cosa Nostra" auf Sizilien, die "Camorra" in Neapel und die "Ndrangheta" in Kalabrien bekannt.