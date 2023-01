Auf zahlreiche Städte in der Ukraine gab es am Wochen-Ende (14. und 15. Jänner) Raketen-Angriffe. Abgeschossen wurden die Raketen vom russischen Militär. Dabei ist in der ukrainischen Groß-Stadt Dnipro ein Wohn-Haus getroffen worden.

Große Schäden

Das Wohn-Haus in der Stadt Dnipro wurde stark beschädigt. Mehr als 30 Menschen sollen ums Leben gekommen sein und mehr als 70 Personen wurden verletzt. Die Rettungs-Kräfte suchen weiterhin nach Überlebenden in den Trümmern des Wohn-Hauses.

Angriffe in der ganzen Ukraine

Auch in zahlreichen anderen ukrainischen Städten ist es zu Raketen-Angriffen gekommen. Beschossen wurden unter anderem die Region Kiew sowie die Städte Charkiw und Lemberg (Lwiw). In vielen Orten ist es zu Strom-Ausfällen gekommen.