In den USA wurden Dokumente des US-Präsidenten Joe Biden in seinem Haus und in seinem ehemaligen Büro gefunden. Diese Dokumente sollen aus der Zeit stammen, als Joe Biden noch Vize-Präsident war. Joe Biden war von 2009 bis 2017 US-Vize-Präsident. Die Dokumente wurden dem Justiz-Ministerium übergeben.

Der US-Justiz-Minister beschloss, dass ein unabhängiger Sonder-Ermittler die Untersuchungen leiten soll. Die Untersuchungen seien im öffentlichen Interesse.