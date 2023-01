In Österreich leben 2 zwei Millionen Singles. Das entspricht etwa 30 Prozent der Bevölkerung. Die meisten Singles leben in Wien und Vorarlberg, die wenigsten in Oberösterreich und Salzburg.

Etwa 15 Prozent der Singles bezeichnen sich selbst als "rundum glücklich". Das sind 15 von 100 Menschen. Den restlichen 85 Prozent geht etwas ab. Genannt wurden zum Beispiel körperliche Nähe oder finanzielle Belastungen nicht alleine bewältigen zu müssen.

Wunsch nach Partner

Was den befragten Singles gefällt ist, dass sie sich nicht rechtfertigen müssen und Entscheidungen alleine treffen können.

Dennoch wünschen sich die meisten Singles nach einer Weile eine feste Partnerschaft. Jeder 2. Single ist länger als 3 Jahre alleine. Im Alter steigt auch die Anzahl der Singles.