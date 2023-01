Gesundheits- und Sozial-Minister Johannes Rauch möchte die Zeit der Pflege-Karenz verlängern. Pflege-Karenz ist die Zeit, in der man sich daheim um einen Angehörigen kümmert, der Unterstützung braucht. Während der Pflege-Karenz geht man nicht arbeiten. Pflegt man in der Zeit einen Angehörigen mit Pflege-Stufe 3 oder höher, steht einem Geld in Höhe des Arbeitslosengeldes zu.

Derzeit 4 Wochen möglich

Derzeit sind in Österreich 4 Wochen Pflege-Karenz möglich. Darauf gibt es einen Rechts-Anspruch. Das heißt, es ist gesetzlich geregelt. Johannes Rauch will, dass Menschen in Zukunft bis zu 3 Monate in Pflege-Karenz gehen können. Das sind 12 Wochen.

Regierung muss sich noch einigen

Damit die Pflege-Karenz-Zeit verlängert wird, muss die Regierung zustimmen. Der Gesundheits-Minister hofft, dass die Verlängerung der Pflege-Karenz innerhalb der nächsten 3 Monate beschlossen werden kann.