In Wien gibt es eine Harry-Potter-Ausstellung zu sehen. Wien ist damit die 1. Stadt in Europa, in der die Ausstellung zu sehen ist. Bei der Ausstellung sind unter anderem nachgebaute Film-Sets und Gegenstände aus den Filmen zu sehen.

Die Ausstellung ist bis 19. März 2023 in der Meta-Stadt in Wien zu sehen. Das ein großes Veranstaltungs-Gelände. Informationen zur Ausstellung gibt es auf der Internet-Seite https://harrypotter-ausstellung.at/

Filme und Bücher

Bei Harry Potter geht es um einen Jungen, der auf die Zauber-Schule Hogwarts geht. Dort erlebt er viele Abenteuer mit seinen Freunden. In den verschiedenen Bänden und Filmen erlebt man mit, wie Harry Potter erwachsen wird. Dazu gibt es 7 Bücher und 8 Filme. Mehr als 500 Millionen Bücher wurden verkauft. Auch die Filme waren äußerst erfolgreich.