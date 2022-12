In China werden derzeit besonders viele Corona-Neu-Ansteckungen gemeldet. Erst vor 1 Woche wurden die Corona-Maßnahmen gelockert. Zum Beispiel wurden die sehr strengen Quarantäne-Regeln verändert und die Test-Pflicht gelockert. Menschen in China dürfen nun beispielsweise wieder arbeiten, wenn sie leichte Symptome haben.

Auswirkungen

In den letzten Tagen wurden so viele Corona-Ansteckungen wie noch nie in China gemeldet. Viele Menschen werden in speziellen Corona-Kliniken behandelt. Viele weitere Menschen mit weniger schlimmen Symptomen befinden sich in Quarantäne zuhause.

Weil sich viele Menschen zuhause von Corona erholen, sind auch viele Medikamente nicht verfügbar. Zum Beispiel sind Corona-Medikamente wie Paxlovid sehr schnell ausverkauft oder werden sehr teuer verkauft. Vor den Apotheken gibt es sehr lange Warte-Zeiten.

China ist das bevölkerungs-reichste Land der Welt. In China leben mehr als 1,4 Milliarden Menschen.