Prozess zum Terror-Anschlag in Wien hat begonnen

Knapp 2 Jahre nach dem Terror-Anschlag in Wien am 2. November 2020 hat ein Gerichts-Prozess gegen 6 mutmaßlich Beteiligte begonnen. Rund um den Gerichts-Saal in Wien gelten strenge Sicherheits-Vorschriften.