Vergangenen Freitag wurde im National-Gallery-Museum in London ein Bild des niederländischen Malers Van Gogh mit Tomaten-Suppe beworfen. Dies hatten 2 Klima-Aktivistinnen gemacht. Danach haben sie sich hingekniet und ihre Hände an der Wand festgeklebt.

Aktivisten sind Menschen, die sich für eine Sache besonders interessieren und sich dafür einsetzen wie zum Beispiel für die Umwelt, denn Frieden, oder für die Rechte der Menschen.

Sehr wertvolles Gemälde

Bei dem beworfenen Gemälde handelt sich um die "Sonnenblumen" von Van Gogh. Es wurde im Jahr 1888 von ihm gemalt. Der Wert des Gemäldes beträgt rund 84 Millionen Euro. Durch den Bewurf soll der Rahmen des Gemäldes leicht beschädigt worden sein.

Gerichts-Verfahren

Das Gerichts-Verfahren gegen die 2 Klima-Aktivistinnen ist am 13. Dezember. Bis auf Weiteres dürfen sie keine Museen mehr betreten. Zusätzlich dürfen sie in an öffentlichen Orten keine Farbe oder Kleb-Stoff bei sich haben. Die 2 Klima-Aktivistinnen sagen, dass sie nicht schuldig seien, den Rahmen des Bildes beschädigt zu haben.