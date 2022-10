Die Kosten für Energie sind in Österreich in den letzten Monaten stark gestiegen. Für viele Firmen sind die hohen Energie-Kosten ein Problem. Aus diesem Grund haben sich Firmen überlegt, was sie dagegen machen können. Eine Möglichkeit ist, die Öffnungs-Zeiten zu verkürzen.

Für diese Möglichkeit hat sich jetzt auch der Kastner & Öhler in Graz entschieden. Von Montag bis Freitag schließt das Geschäft schon um 18:30 Uhr. Das ist eine halbe Stunde früher als sonst. So können Energie-Kosten und Personal-Kosten gespart werden.

Weiterhin kürzere Öffnungs-Zeiten

Das Möbel-Geschäft IKEA in Graz-Webling wird bei den kürzeren Öffnungs-Zeiten bleiben. Derzeit hat IKEA von 9:30 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. Diese Öffnungs-Zeiten gelten schon seit der Corona-Pandemie. Zuvor hatte IKEA immer bis 21 Uhr geöffnet.

In den Grazer Einkaufs-Zentren sollen die Öffnungs-Zeiten nicht verkürzt werden. Hier schließen die Geschäfte erst um 19:30 Uhr.

Mehrere Gründe

Ein Grund für die kürzeren Öffnungs-Zeiten sind die Energie-Kosten. In vielen Firmen gibt es aber auch das Problem, dass es nicht genügend Mitarbeiter gibt.