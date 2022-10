Die österreichische Regierung hat angekündigt, dass die Pensionen erhöht werden. Am deutlichsten werden die Pensionen mit Ausgleichs-Zulage erhöht.

Wenn die Pension unter einem Minimum-Betrag liegt und andere Voraussetzungen erfüllt sind, dann werden diese Pensionen um eine Ausgleichs-Zulage erhöht. So erreichen die Personen dann ein bestimmtes Einkommens-Minimum. Ungefähr 200.000 Menschen in Österreich erhalten derzeit eine Ausgleichs-Zulage.

Pensionen, die mit Ausgleichs-Zulage 1.030 Euro brutto im Monat betragen, werden um 10,2 Prozent erhöht.

Unterschiedliche Erhöhungen

Höhere Pensionen werden weniger stark steigen. Zum Beispiel werden Pensionen ab 2.360 Euro brutto um 5,8 Prozent steigen. Brutto-Pensionen ab 5.670 Euro bekommen eine einmalige Zahlung von 329 Euro. Die Brutto-Pension ist die Pension ohne Abzug der Steuern.

Grund

Die Pensionen werden jährlich erhöht. Die Erhöhung für nächstes Jahr ist etwas mehr als sonst. Grund dafür ist die Inflation. Die Inflation in Österreich hat im vergangenen Monat 10,5 Prozent betragen. Inflation ist, wenn Waren teurer werden. Das heißt, dass man mit der gleichen Menge Geld weniger kaufen kann als vorher. So hoch war die Inflation in Österreich zuletzt im Jahr 1952.