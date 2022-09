Zum 1. Mal hat die Weltraum-Behörde NASA einen Abwehr-Test gegen einen Asteroiden durchgeführt. Ein Asteroid ist eine Art Felsen, der sich im Weltall um die Sonne bewegt. Beim durchgeführten Test ging es darum, ob durch den Aufprall einer Sonde der Flug-Verlauf eines Asteroiden verändert werden kann.

1. Versuch

In der Nacht auf Dienstag steuerte eine Sonde der NASA auf einen Asteroiden zu. Eine Sonde ist ein von Menschen gebautes Flug-Objekt. In dem Flug-Objekt befinden sich keine Menschen, es wird aus der Ferne gesteuert. Wie geplant kam es zum Zusammen-Stoß der Sonde mit dem Asteroiden. Das war der 1. Versuch, um herauszufinden, ob man die Flugbahn eines Asteroiden verändern könnte.

Mit Kamera beobachtet

Im Kontroll-Zentrum der Weltraum-Behörde NASA wurde der Test genau beobachtet. An der Sonde war eine Kamera angebracht, die bis zum Zusammen-Stoß Bilder übertrug. Beim Zusammen-Stoß wurde die Kamera dann zerstört. Die Sonde war so groß wie ein Getränke-Automat und traf wie erhofft den Asteroiden. Dieser war ungefähr so groß wie ein Fußball-Stadion.

Zum Schutz der Erde

Nun werden die gesammelten Daten genau ausgewertet. Dann wird sich zeigen, ob die Laufbahn des Asteroiden durch den Aufprall verändert werden konnte oder nicht. Durch die Erkenntnisse erhoffen sich Forscher herauszufinden, wie die Erde vor Asteroiden geschützt werden kann.