Heute (22. September) findet ein Spiel der Nations-League statt. Die österreichische Fußball-National-Mannschaft wird gegen Frankreich spielen. Gespielt wird im Saint-Denis-Stadion in Paris. Das Spiel wird um 20.45 Uhr auf ORF 1 & DAZN live zu sehen sein.

Für David Alaba ist es heute ein besonderes Spiel. Im Saint-Denis-Stadion in Paris spielte er am 14. Oktober 2009 sein erstes von bisher 94 Länder-Spielen.

Nations-League

Das Spiel ist Teil der UEFA Nations-League, die alle 2 Jahre stattfindet. Die Nations-League findet zusätzlich zu Fußball-Welt-Meisterschaften (WM) und Europa-Meisterschaften (EM) statt. Wenn Mannschaften in der Nations-League gut spielen, können sie zusätzliche Möglichkeiten bekommen, bei einer WM oder EM mitzuspielen.

Bei Sieg fix in Gruppe A

Bei der Nations-League sind die Fußball-Mannschaften in Gruppen eingeteilt. Es gibt Gruppe A, B, C und D. Die Gruppe A ist die beste Gruppe. Wenn Österreich das heutige Spiel gewinnt, bleiben sie fix in der Gruppe A. Frankreich müsste bei einer Niederlage in die Gruppe B absteigen.