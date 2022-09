Das Aufsteirern 2022 wird zum 1. Mal überhaupt 2 Tage lang dauern. Das heurige "Aufsteirern" findet am 17. und 18. September in Graz statt. Am Sonntag (18. September) ist ein Weltrekord-Versuch im Paar-Tanzen geplant.

Großes Programm

Für heuer ist ein großes Programm geplant. Start am 17. September ist um 12 Uhr. In der Spor-Gasse wird es verschiedene Trachten zu sehen geben. Im Grazer Burg-Hof wird es Spiel-Angebote für Kinder geben.

Und am Sonntag ist ein Welt-Rekord-Versuch im Paar-Tanzen geplant. Dabei soll von den Paaren ein Walzer getanzt werden. Der Welt-Rekord-Versuch findet auf der Passamts-Wiese beim Stadt-Park in Graz statt. Start ist um 11:30 Uhr.

Genaue Informationen zum Programm gibt es auf dieser Internet-Seite: Aufsteirern

Sehr viele Besucher

Das "Aufsteirern" findet jedes Jahr im September statt. Es ist ein Fest, bei dem die steirische Kultur gefeiert wird. Viele Menschen tragen traditionelle Kleidung, wenn sie zum Fest kommen. Ein wichtiger Bestandteil des "Aufsteirerns" ist das steirische Essen und Trinken. Zum "Aufsteirern" kommen jährlich über 100.000 Besucher.

Weil der Haupt-Platz am Sonntag gesperrt ist, wird die Straßen-Bahn an diesem Tag nicht fahren können. Es wird dann einen Ersatz-Verkehr mit Bussen geben. Am Samstag fahren die Straßen-Bahnen wie gewohnt.