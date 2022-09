Am kommenden Wochenende (10. September) wird in Gratwein zum 2. Mal die Sport-Veranstaltung „Jedermann Extreme“ stattfinden. Bei dieser Sport-Veranstaltung soll es vor allem um Freude am Sport gehen. Viele Teilnehmer hatten sich bei der Veranstaltung im vergangenen Jahr verkleidet. Start- und Ziel-Ort ist das Bad Weihermühle in Gratwein.

Unterschiedliche Strecken-Längen

Die Teilnehmer können aus 3 Strecken-Möglichkeiten wählen: 5 Kilometer, 25 oder 50 Kilometer. Wie diese Distanz bewältigen, können sie selbst entscheiden. Erlaubt sind Laufen, Walken, Gehen oder Radfahren. Es gibt auch wieder einen Mannschafts-Wettbewerb.

Die Einnahmen aus der Sport-Veranstaltung werden gespendet.