Am gestrigen Dienstag-Abend gewann Österreichs Damen-Fußball-Nationalmannschaft mit 10 zu 0 Toren gegen Nord-Mazedonien. Es war das letzte Gruppen-Spiel in der Qualifikation zur Welt-Meisterschaft 2023 (WM). Österreich schaffte in der Gruppe D den 2. Platz. Damit ist Österreich nicht automatisch für die WM in Australien und Neuseeland qualifiziert.

Ausscheidungs-Runde im Oktober

Im Oktober hat Österreich noch eine Chance, um bei der WM dabei zu sein. Dann findet die Ausscheidungs-Runde statt. Österreich muss 2 Spiele gewinnen, um bei der nächsten WM mitspielen zu können. Noch steht nicht fest, gegen welches Land Österreich spielen wird.